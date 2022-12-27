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Сегодня, 16:26

Стало известно расписание товарищеских матчей «Ахмата» на зимних сборах в Турции

Виталий Косик
Корреспондент
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Пресс-служба «Ахмата» опубликовала расписание товарищеских матчей на зимних сборах в Турции.

19 января 2023 года команда сыграет против чемпиона Сербии — «Црвены Звезды». 23 января — против сербской «Воеводины».

5 февраля «Ахмат» сыграет два матча: с «Чайкой» из Песчанокопского и подмосковными «Химками».

11 февраля команде также предстоит сыграть две игры: с ЦСКА и казанским «Рубином».

Заключительный товарищеский матч сборов состоится 17 февраля против «Нефтехимика».

«Ахмат» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков за 17 матчей. Первая игра команды из Грозного после сборов состоится 26 февраля в четвертьфинале Кубка России против «Уфы».

Источник: https://t.me/akhmatgrozny/2230
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ФК Ахмат
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