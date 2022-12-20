Стало известно расписание товарищеских матчей «Торпедо» на сборах в Турции

Сегодня, 20:47
«Торпедо» на официальном сайте опубликовало расписание товарищеских матчей на зимних сборах в Турции.
23 января в 17.30 команда сыграет с одним из лидеров первой лиги — «Аланией».
2 февраля состоятся две игры: в 11.30 с «Краснодаром-2», а в 17.30 — с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.
8 февраля запланированы два матча, а с кем — станет известно чуть позже.
16 февраля в 11.30 «Торпедо» сыграет с молодежной командой «Локомотива», в 17.30 — с «Крыльями Советов».
Все матчи планируется показать в прямом эфире на канале «Торпедо ТВ» в YouTube.