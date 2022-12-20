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Сегодня, 20:47

Стало известно расписание товарищеских матчей «Торпедо» на сборах в Турции

Иван Шитик
Корреспондент
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«Торпедо» на официальном сайте опубликовало расписание товарищеских матчей на зимних сборах в Турции.

23 января в 17.30 команда сыграет с одним из лидеров первой лиги — «Аланией».

2 февраля состоятся две игры: в 11.30 с «Краснодаром-2», а в 17.30 — с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.

8 февраля запланированы два матча, а с кем — станет известно чуть позже.

16 февраля в 11.30 «Торпедо» сыграет с молодежной командой «Локомотива», в 17.30 — с «Крыльями Советов».

Все матчи планируется показать в прямом эфире на канале «Торпедо ТВ» в YouTube.

Источник: https://torpedo.ru/news/44726/
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нефтехимик
ФК Торпедо (Москва)
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