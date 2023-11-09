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РПЛ

Сегодня, 19:52

Стало известно расписание всех матчей РПЛ перед зимней паузой

Виктория Кравченко
«Локомотив» и «Зенит» сыграют 3 декабря в 17-м туре.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Пресс-служба РПЛ опубликовала расписание матчей трех туров чемпионата России перед зимней паузой.

ЦСКА встретится с «Динамо» 25 ноября в 16-м туре, «Локомотив» и «Зенит» сыграют 3 декабря в 17-м туре. «Краснодар» и ЦСКА проведут матч 10 декабря в 18-м туре.

После 14 туров чемпионата России в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 31 очко. Вторым идет «Зенит» (29), третий — ЦСКА (24). Далее располагаются «Крылья Советов» (22) и «Динамо» (22).

16-й тур

25 ноября (суббота)

13:00 «Крылья Советов» — «Локомотив»
15:15 «Зенит» — «Сочи»
17:30 ЦСКА — «Динамо»
19:45 «Балтика» — «Спартак»

26 ноября (воскресенье)

12:00 «Оренбург» — «Ахмат»
14:00 «Урал» — «Краснодар»
16:30 «Рубин» — «Факел»
19:00 «Ростов» — «Пари НН»

Аббосбек Файзуллаев, Матео Кассьерра. Файзуллаев — в топ-3 лучших игроков РПЛ. Еженедельный рейтинг «СЭ»

17-й тур

2 декабря (суббота)

14:00 «Пари НН» — «Урал»
16:30 «Сочи» — «Крылья Советов»
19:30 «Факел» — «Балтика»

3 декабря (воскресенье)

14:00 ЦСКА — «Ростов»
16:30 «Краснодар» — «Оренбург»
16:30 «Локомотив» — «Зенит»
19:00 «Ахмат» — «Спартак»

4 декабря (понедельник)

19:30 «Динамо» — «Рубин»

18-й тур

8 декабря (пятница)

19:00 «Локомотив» — «Урал»

9 декабря (суббота)

14:00 «Спартак» — «Крылья Советов»
16:30 «Ахмат» — «Ростов»
19:45 «Зенит» — «Пари НН»

10 декабря (воскресенье)

14:00 «Факел» — «Динамо»
16:30 «Сочи» — «Оренбург»
19:45 «Балтика» — «Рубин»
19:45 «Краснодар» — ЦСКА

Источник: РПЛ
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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