Стало известно расписание всех матчей РПЛ перед зимней паузой

Сегодня, 19:52
Пресс-служба РПЛ опубликовала расписание матчей трех туров чемпионата России перед зимней паузой.
ЦСКА встретится с «Динамо» 25 ноября в 16-м туре, «Локомотив» и «Зенит» сыграют 3 декабря в 17-м туре. «Краснодар» и ЦСКА проведут матч 10 декабря в 18-м туре.
После 14 туров чемпионата России в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 31 очко. Вторым идет «Зенит» (29), третий — ЦСКА (24). Далее располагаются «Крылья Советов» (22) и «Динамо» (22).
25 ноября (суббота)
13:00 «Крылья Советов» — «Локомотив»
15:15 «Зенит» — «Сочи»
17:30 ЦСКА — «Динамо»
19:45 «Балтика» — «Спартак»
26 ноября (воскресенье)
12:00 «Оренбург» — «Ахмат»
14:00 «Урал» — «Краснодар»
16:30 «Рубин» — «Факел»
19:00 «Ростов» — «Пари НН»
2 декабря (суббота)
14:00 «Пари НН» — «Урал»
16:30 «Сочи» — «Крылья Советов»
19:30 «Факел» — «Балтика»
3 декабря (воскресенье)
14:00 ЦСКА — «Ростов»
16:30 «Краснодар» — «Оренбург»
16:30 «Локомотив» — «Зенит»
19:00 «Ахмат» — «Спартак»
4 декабря (понедельник)
19:30 «Динамо» — «Рубин»
8 декабря (пятница)
19:00 «Локомотив» — «Урал»
9 декабря (суббота)
14:00 «Спартак» — «Крылья Советов»
16:30 «Ахмат» — «Ростов»
19:45 «Зенит» — «Пари НН»
10 декабря (воскресенье)
14:00 «Факел» — «Динамо»
16:30 «Сочи» — «Оренбург»
19:45 «Балтика» — «Рубин»
19:45 «Краснодар» — ЦСКА