Стало известно расписание Зимнего кубка РПЛ

Сегодня, 18:02
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) на официальном сайте опубликовала расписание зимнего Кубка РПЛ, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) со 2 по 11 февраля.
В турнире примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Победитель будет определен по итогам трех туров.
1-й тур
2 февраля (четверг)
19:30 «Ростов» — «Спартак»
3 февраля (пятница)
19:30 «Краснодар» — «Сочи»
2-й тур
6 февраля (понедельник)
17:00 «Сочи» — «Ростов»
20:00 «Краснодар» — «Спартак»
3-й тур
10 февраля (пятница)
19:00 «Спартак» — «Сочи»
11 февраля (суббота)
20:00 «Ростов» — «Краснодар»
После 17 туров первое место в чемпионате России занимает «Зенит» (42 очка), следом идут «Спартак» (36) и «Ростов» (35).