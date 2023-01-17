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Сегодня, 18:02

Стало известно расписание Зимнего кубка РПЛ

Мария Гусева
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Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) на официальном сайте опубликовала расписание зимнего Кубка РПЛ, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) со 2 по 11 февраля.

В турнире примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Победитель будет определен по итогам трех туров.

1-й тур

2 февраля (четверг)

19:30 «Ростов» — «Спартак»

3 февраля (пятница)

19:30 «Краснодар» — «Сочи»

2-й тур

6 февраля (понедельник)

17:00 «Сочи» — «Ростов»

20:00 «Краснодар» — «Спартак»

3-й тур

10 февраля (пятница)

19:00 «Спартак» — «Сочи»

11 февраля (суббота)

20:00 «Ростов» — «Краснодар»

После 17 туров первое место в чемпионате России занимает «Зенит» (42 очка), следом идут «Спартак» (36) и «Ростов» (35).

Источник: РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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