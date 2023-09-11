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Сегодня, 20:46

Стало известно, сколько «Динамо» готово заплатить за переход Бителло

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Бителло.
Фото Global Look Press
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По данным «СЭ», общие выплаты за переход в «Динамо» футболиста «Гремио» Бителло могут составить 13,5 миллионов евро. Помимо 10 миллионов евро бразильскому клубу, о которых сообщал Globo Esporte, еще 2,5 миллиона евро — агентские выплаты и 1 миллион евро — подъемные футболисту.

Ранее представитель 23-летнего бразильца Жоао Хеманн сообщил Sport24, что игрок уже завтра может вылететь в Россию, стороны обсуждают последние детали сделки.

Нынешним летом предложение по переходу Бителло в размере 8 миллионов евро делал лондонский «Арсенал», однако «Гремио» ответил отказом.

Футбол
ФК Гремио (Порту-Алегри)
ФК Динамо (Москва)
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 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
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Спартак – Сочи
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