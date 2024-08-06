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Сегодня, 16:39

Стало известно, сколько Федотову было положено за разрыв контракта с ЦСКА

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», в контракте Владимира Федотова с ЦСКА были прописаны следующие условия компенсации при досрочном расторжении договора: если команда занимает 1-е или 2-е место, 100 процентов зарплаты до окончания соглашения, за 3-е место — 70 процентов, за 4-е и 5-е место — 30 процентов. За остальные места компенсация не полагалась.

В сезоне-2023/24 армейцы финишировали шестыми. ЦСКА расторг контракт с Федотовым и на его место назначил Марко Николича.

Ранее стало известно, что Федотов подал иск в палату по разрешению споров РФС. Тренер рассчитывал добиться от армейцев выплаты в размере 200 миллионов рублей. Однако в РФС в удовлетворении требований специалиста отказали.

ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
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