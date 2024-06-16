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Сегодня, 12:42

Стало известно, сколько «Ростов» заплатил «Истиклолу» за трансфер Ятимова

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Истиклола» Нуриддин Давронов прокомментировал переход голкипера Рустама Ятимова в «Ростов». О трансфере игрока было объявлено сегодня, 16 июня.

«Рустам Ятимов подписал контракт с «Ростовом» сроком на пять лет. Сумма перехода составила 250 тысяч евро», — сказал Давронов Sport24.

Он также рассказал, что футболист 18 июня приедет в Россию и присоединится к сборам «Ростова».

Ятимов является воспитанником «Волги». С 2018 года он играл в «Истиклоле», где провел 92 матча, из которых 39 «сухих». Он является шестикратным чемпионом Таджикистана, а также четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В активе Ятимова также 44 матча за сборную Таджикистана.

Источник: https://sport24.ru/football/news-656843-stalo-izvestno-skolko-rostov-zaplatil-istiklolu-za-transfer-golkipera-yatimova
ФК Истиклол
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