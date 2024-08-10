Стало известно условие трансфера нападающего «Войводины» Ивановича в «Зенит»

Стали известны подробности переговоров «Зенита» и «Войводины» по поводу трансфера 19-летнего нападающего Михайло Ивановича.

«Руководство «Зенита» связывалось с представителями Михайло Ивановича на тему перехода нападающего в российский клуб. Сторона игрока рассчитывает на трансфер в РПЛ, но только при условии, что «Зенит» продаст одного из своих нападающих. Иванович не хочет быть четвертым форвардом и рассчитывает на достаточное игровое время», — сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

Иванович является воспитанником «Войводины». В прошлом сезоне нападающий сыграл 38 матчей за команду, в которых забил девять голов. Рыночная стоимость футболиста составляет 1,5 миллиона евро по данным портала Transfermarkt.