Зарплата Сычевого в «Крыльях Советов» увеличится в 3 раза по сравнению с «Оренбургом»

Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего Владимира Сычевого после перехода в «Крылья Советов» увеличится в 3 раза по сравнению с суммой, которую он получал в «Оренбурге».

Сычевой принял решение о переходе в клуб из Самары, несмотря на наличие предложений от других команд. В переходе 26-летнего нападающего были заинтересованы несколько команд, в том числе и сербская «Црвена Звезда».

В сезоне-2022/23 Сычевой провел 15 матчей за «Оренбург» в РПЛ, забил 14 мячей и сделал две голевые передачи.