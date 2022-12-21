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Сегодня, 13:45

Зарплата Сычевого в «Крыльях Советов» увеличится в 3 раза по сравнению с «Оренбургом»

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Сычевой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего Владимира Сычевого после перехода в «Крылья Советов» увеличится в 3 раза по сравнению с суммой, которую он получал в «Оренбурге».

Сычевой принял решение о переходе в клуб из Самары, несмотря на наличие предложений от других команд. В переходе 26-летнего нападающего были заинтересованы несколько команд, в том числе и сербская «Црвена Звезда».

В сезоне-2022/23 Сычевой провел 15 матчей за «Оренбург» в РПЛ, забил 14 мячей и сделал две голевые передачи.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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