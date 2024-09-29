Агкацев назвал исторической победу над «Зенитом»

Вратарь «Краснодар» Станислав Агкацев прокомментировал победу над «Зенитом» (2:0) в матче 10-го тура РПЛ.

«В первую очередь есть удовольствие. Долгожданная победа. Можно сказать, историческая. Мы давно не обыгрывали «Зенит», шесть с половиной лет. Большой праздник для нас и для города.

Наверное, после второго гола появилось понимание, что «Краснодар» сделал большое дело. Играть в такой атмосфере — кайф. После того, как забили первый мяч, были мысли, что не нужно садиться назад. Надо было идти вперед и забивать второй. Мы это и сделали. «Краснодар» владел инициативой за счет комбинационной игры и максимальной самоотдачи», — цитирует «РБ Спорт» Агкацева.

«Краснодар» одержал седьмую победу подряд в РПЛ. Команда Мурада Мусаева набрала 24 очка и вышла в лидеры РПЛ. «Быки» опережают «Локомотив» (24) по дополнительным показателям.

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне. Команда Сергея Семака с 23 очками — на третьей строчке.