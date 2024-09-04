Агкацев: «Смолов и Газинский уже взяли на себя роль дядек в коллективе»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал возвращение в клуб 34-летнего форварда Федора Смолова и 35-летнего полузащитника Юрия Газинского.

«В это трансферное окно наш состав пополнили возрастные и авторитетные ребята. Думаю, что Смолов и Газинский добавят команде опыта, которого, может быть, не хватило в прошлом сезоне для чемпионства. Федя и Юра уже взяли на себя роль дядек в коллективе», — цитирует Legalbet Агкацева.

Смолов и Газинский присоединились к «Краснодару» прошедшим летом на правах свободных агентов.