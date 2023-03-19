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Сегодня, 09:53

Агкацев: «У Сафонова небольшое недомогание, первый раз слышу, что у него коронавирус»

Виталий Косик
Корреспондент
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал о болезни Матвея Сафонова.

Ранее сообщалось, что Сафонов заболел коронавирусом и пропустит матч сборной на мартовских сборах.

«Матвей просто почувствовал небольшое недомогание. Про то, что у него коронавирус я первый раз слышу. Совершенно обычная болезнь. Насколько я знаю, даже в сборную должен поехать. Перед матчем с «Локомотивом» подсказал мне какие-то моменты. Друг с другом посоветовались. Просто обычная подготовка перед матчем. Так же бывает, когда он играет — друг другу подсказываем», — приводит слова Агкацева Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 24-летний вратарь провел за «Краснодар» 24 матча, пропустил 37 голов и 8 раз сыграл на ноль.

Источник: https://metaratings.ru/news/agkacev-u-safonova-nebolshoe-nedomoganie-pervyi-raz-slyshu-chto-u-nego-koronavirus-236626/
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