Агкацев: «Глупо списывать «Краснодар» со счетов, еще весь сезон впереди»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что команду рано списывать со счетов в борьбе за первое место в РПЛ.

«После матча с «Динамо» Мх болельщики списали нас со счетов? Конечно, после игры с Махачкалой они имеют право выразить недовольство, потому что игра, на самом деле, была плохой. Мне кажется, глупо нас списывать со счетов, потому что это всего второй матч. Еще весь сезон впереди, команда только набирает обороты. Против ЦСКА в Кубке была видна другая картина на поле», — приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

После двух туров чемпионата России «Краснодар» занимает 10-е место, набрав два очка. Следующий матч «быки» проведут на выезде против «Факела» 4 августа.