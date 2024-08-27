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Сегодня, 07:50

Станислав Агкацев: «Краснодар» борется с «Зенитом» за чемпионство»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что «быки» составят конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

«Мы боремся с «Зенитом» за чемпионство, конечно. Мы нацелены на это, по крайней мере. Равноценен ли состав «Краснодара» с «Зенитом»? Я считаю, что у нас очень качественные игроки», — приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

«Краснодар» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Зенит» с 14 очками находится на второй строчке. Лидирует в РПЛ «Локомотив», набравший 15 баллов.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
ФК Краснодар
Станислав Агкацев
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