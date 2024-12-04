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Сегодня, 12:14

Агкацев: «Жить на 30 тысяч рублей? У меня одни бутсы столько стоят»

Ана Горшкова
Корреспондент
Станислав Агкацев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что не смог бы прожить на 30 тысяч рублей в месяц.

«Краснодар — не самый дешевый город? Есть такое. Хотите спросить, сколько я трачу в месяц? В последнее время у всех футболистов это спрашивают. И некоторые говорят, что могли бы прожить на 30 тысяч в месяц. Смл бы я жить на эту сумму? У меня только фитнес-зал, репетитор по английскому и остальные бытовые мелочи выходят на эту сумму. Чего далеко ходить — только бутсы стоят 30-35 тысяч, о чем вообще речь!» — приводит слова Агкацева Sport24.

22-летний футболист в текущем сезоне сыграл за «Краснодар» 20 матчей во всех турнирах, пропстил 16 голов и 11 игр провел на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока 2 миллиона евро.

«Краснодар» в турнирной таблице РПЛ-2024/25 занимает второе место, набрав 38 очков в 17 матчах. Следующую игру команда проведет 8 декабря дома против «Локомотива».

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Эсекьель Барко, вратарь &laquo;Динамо&raquo; Игорь Лещук, футболисты &laquo;Крыльев Советов&raquo;. Безумный, безумный, безумный тур! Весь топ-3 проигрывает дома — 3:9, Лещук забивает, проблемные «Крылья» побеждают чемпиона
Источник: Sport24
ФК Краснодар
Станислав Агкацев
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