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Сегодня, 16:15

Черчесов: «Многолетнее лидерство «Зенита» закономерно»

Георгий Кудинов
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» объяснил, почему «Зенит» много лет остается лидером РПЛ.

— По моим ощущениям, игроки и тренеры «Зенита» мотивированы и по-хорошему уверены в своих силах. Тренировочный процесс интенсивен, а отдача на занятиях у ребят максимальная, в том числе и у бразильцев, хотя о них и пишут всякое, — сказал Черчесов. -В целом вижу, что и в клубной системе, и в тренерско-административном штабе сине-бело-голубых работают профессионалы, которые понимают, чего они хотят и как этого добиться. Так что не надо удивляться многолетнему лидерству «Зенита», оно закономерно: работа идет планомерно, без истерик и шараханий, — сказал Черчесов «СЭ».

В сезоне-2023/24 «Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

Станислав Черчесов. «У Глушенкова хорошие перспективы в «Зените». Клуб сработал грамотно». Интервью Черчесова о команде-лидере РПЛ и сборной Казахстана

Станислав Черчесов
РПЛ
ФК Зенит
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