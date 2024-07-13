Черчесов: «У Глушенкова в «Зените» хорошие перспективы»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнение о перспективах Максима Глушенкова в «Зените».

— В прошлом сезоне видел немало матчей с участием «Локомотива» и Глушенкова. Меня не удивляет, что «Зенит» взял этого талантливого парня, — говорит Черчесов. — Ему нужно время, чтобы освоиться в новых условиях, но уже сейчас видно, что Максим не стесняется брать игру на себя, не тушуется. Думаю, что у него хорошие перспективы в команде Семака. В целом же «Зенит» сработал оперативно и грамотно: взял нескольких россиян еще до начала сезона, чтобы тренерский штаб имел больше времени для их адаптации, — сказал Черчесов «СЭ».

24-летний Глушенков подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1». С января 2023 года он выступал за «Локомотив». В сезоне-2023/24 он провел за железнодорожников 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 голевую передачу.