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Черчесов: «Поражение «Зенита» от «Црвены звезды» ни о чем не говорит»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Главный тренер сборной Казахстана в интервью «СЭ» объяснил неудачу «Зенита» в матче против «Црвены звезды» (1:2) в рамках Летнего кубка.

— Само по себе это поражение ни о чем не говорит. Это ведь не официальный, а контрольный матч, — говорит Черчесов. — В тот день «Зенит» провел два спарринга разными составами: утром — против «Ленинградца», вечером — с сербами. Я видел и тот и другой. В первом питерцы победили 1:0, а потом уступили. Ребята выходили на поле на фоне серьезных нагрузок, а результат был явно не на первом месте. «Зенит» планово готовился к Суперкубку, — сказал Черчесов «СЭ».

В Летнем кубке также участвуют аргентинский «Тальерес» и «Сочи» — этих соперников команда Сергея Семака обыграла со счетом 1:0 и 5:2 соответственно.

Станислав Черчесов. «У Глушенкова хорошие перспективы в «Зените». Клуб сработал грамотно». Интервью Черчесова о команде-лидере РПЛ и сборной Казахстана

Станислав Черчесов
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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