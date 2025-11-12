Черчесов: «Я бы разрешил 8-9 иностранцев в заявке, и самое главное, чтобы все они играть могли»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отметил, что лимит на легионеров должен касаться заявки, а не числа иностранцев на поле одновременно.

«В двух словах я скажу, а так, если, дай бог, будет встреча, можно более конкретно на эту тему переговорить, если такая возможность будет. А так я и лет десять назад, когда работал в «Динамо», говорил, что лучше, чтобы были иностранцы, их может быть чуть меньше, чем вот сейчас у нас 13. Я бы спокойно 8-9 в заявке разрешил иностранцев, и самое главное, чтобы все они играть могли. Вот сейчас, кстати, у нас восемь могут сыграть сразу? У меня ни разу восемь не было в стартовом составе и даже не оканчивали так ни разу. Помню только одну игру в Краснодаре. Они не играли, потому что есть конкурентная среда. Кто иностранцу гарантирует место в составе?

Единственная проблема, когда вот, условно, бывало, пять или шесть играло, не помню точно, как было в то время. Условно, хочешь поменять Жиркова. У меня Джуджак в запасе. Но, чтобы Джуджака выпустить, надо еще одного иностранца менять, чтобы Джуджак вышел. Не срабатывает иногда по-тренерски это. И самое главное, ни одному футболисту не докажешь, что он не играет из-за того, что должен русский играть по паспорту. А когда 8-9 футболистов, допустим, все могут играть, не будут они никогда все играть. Травмы, дисквалификации, потеря формы. Так что я бы это так сделал, и тогда и командой управлять легко.

Хотя есть еще одна идея, которую пока не буду говорить, сегодня как раз встречался с Гершковичем. Кстати, они сейчас общаются. Я просто из-за того, что к вам обещал приехать, не остался. Есть одна идея. Я ему это озвучил. Общаются с кем? Валерий Георгиевич, Юрий Павлович. Объединение отечественных тренеров Гершкович возглавляет. Этот вопрос, который обсуждается. К нам обратятся, значит, у нас должно быть определенное понимание, что мы должны», — рассказал Черчесов журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».