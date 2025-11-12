Черчесов: «Если говорим про лимит футболистов, то, может быть, сделать и лимит тренерского штаба»

12 ноября, 04:35
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отметил, что, может быть, имеет смысл ввести лимит на иностранных тренеров в российских клубах.
«Слушайте, если бы я работал только в России, играл только в России, я бы, может, по-другому реагировал. Но я и играл за границей много лет, и работал, слава богу. Я могу сравнить. Я абсолютно беспристрастно отношусь к иностранным тренерам, потому что я сам как иностранный тренер работал и знаю, как это бывает. Поэтому к этому спокойно отношусь. Это клубы должны решать, кто их возглавляет, какого уровня, что они дают там и так далее. Другое дело, что мы видим, что иногда не соответствует тем ожиданиям, которые есть. Мы говорим про лимит футболистов, ну, может быть, сделать и лимит тренерского штаба, чтобы их не 10 было, а главный тренер плюс 1-2, максимум 3 человека, а все остальные — россияне. Когда спортивный директор — иностранец, у него еще и зам — иностранец, и главный скаут — иностранец, поэтому и вопрос встает, а как тогда нашим продвигаться по карьерной лестнице и расти. Вот, допустим, я когда приходил и в «Легию», и в «Ференцварош», ни одного тренера местного не убрал. И, кстати, и после меня те тренеры, которые были со мной в штабе, становились главными. Потому что, во-первых, есть чему поучиться и надо быть открытым ко всему. Также там, естественно, чемпионат, который ты не знаешь, и тебе должны правильные люди подсказывать, куда ходить, куда не ходить первое время. Мы друг у друга учились. Потом мы уходили, а они оставались.
Это клубы должны решать. Не знаю, это на уровне государства законы должны действовать или внутренняя политика должна какая-то быть. Если главный тренер приходит иностранец с хорошим уровнем... Семак был у Капелло. И вот он стал тренером, он же работал с ним и точно что-то у них перенял. Поэтому как-то надо работать правильно, но это клубы. Кстати, я же никогда «Краснодар» не обсуждаю. Вообще никогда. Не потому, что я их не люблю. Это частный клуб, они клуб создали, стадион построили, хоть в сине-голубой цвета будут каждый день менять, это их проблема. Про другие клубы, когда про «Спартак» спрашивают или про «Динамо», можно как-то чуть-чуть пять копеек своих вставить, а «Краснодар» для меня молодцы, рад за них, что они за годы сделали большой клуб», — рассказал Черчесов журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».
«Ахмат» после 15 туров в чемпионате России идет на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Степочкин
Причем тут тренерский штаб? Есть национальный чемпионат России - хочешь участвовать , тогда принимай условия по лимиту и т.д. Не нравятся условия РПЛ - тогда ищи себе чемпионат со своим "частным клубом, который создали и в котором делают что хотят потому что он частный". Можете гусей разводить в своем частном клубе, если не нравятся условия национального чемпионата - это ваше право. Создаются условия по лимиту в том числе для того чтобы дешевле содержать дотационные клубы из бюджетов областей, таких как Балтика, КС , Факел, Оренбург и т.д. Не нравится - создавайте частную лигу из 5-ти команд.
ALEX-68
Ну если сам первым от своего австрийского гражданства откажется , то почему бы и не сделать .
Ратель
Салямыч дело говорит.
Alexander Kovalev
Кстати, интересный вариант. Оставить прежний лимит в силе, но включить туда тренерский штаб
Diman_madridista
Чтобы такие как Черчесов, Юран, Шалимов, Ташуев как сыр в масле катались и диктовали свои условия всем. Уж кому-кому, а этим просто необходима конкуренция со стороны иностранных тренеров, пусть даже таких как Абаскаль
alexandr2637
Нужен лимит на чиновников и дебилов-дьяковых. Срочно!
