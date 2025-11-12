Черчесов: «Если говорим про лимит футболистов, то, может быть, сделать и лимит тренерского штаба»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отметил, что, может быть, имеет смысл ввести лимит на иностранных тренеров в российских клубах.

«Слушайте, если бы я работал только в России, играл только в России, я бы, может, по-другому реагировал. Но я и играл за границей много лет, и работал, слава богу. Я могу сравнить. Я абсолютно беспристрастно отношусь к иностранным тренерам, потому что я сам как иностранный тренер работал и знаю, как это бывает. Поэтому к этому спокойно отношусь. Это клубы должны решать, кто их возглавляет, какого уровня, что они дают там и так далее. Другое дело, что мы видим, что иногда не соответствует тем ожиданиям, которые есть. Мы говорим про лимит футболистов, ну, может быть, сделать и лимит тренерского штаба, чтобы их не 10 было, а главный тренер плюс 1-2, максимум 3 человека, а все остальные — россияне. Когда спортивный директор — иностранец, у него еще и зам — иностранец, и главный скаут — иностранец, поэтому и вопрос встает, а как тогда нашим продвигаться по карьерной лестнице и расти. Вот, допустим, я когда приходил и в «Легию», и в «Ференцварош», ни одного тренера местного не убрал. И, кстати, и после меня те тренеры, которые были со мной в штабе, становились главными. Потому что, во-первых, есть чему поучиться и надо быть открытым ко всему. Также там, естественно, чемпионат, который ты не знаешь, и тебе должны правильные люди подсказывать, куда ходить, куда не ходить первое время. Мы друг у друга учились. Потом мы уходили, а они оставались.

Это клубы должны решать. Не знаю, это на уровне государства законы должны действовать или внутренняя политика должна какая-то быть. Если главный тренер приходит иностранец с хорошим уровнем... Семак был у Капелло. И вот он стал тренером, он же работал с ним и точно что-то у них перенял. Поэтому как-то надо работать правильно, но это клубы. Кстати, я же никогда «Краснодар» не обсуждаю. Вообще никогда. Не потому, что я их не люблю. Это частный клуб, они клуб создали, стадион построили, хоть в сине-голубой цвета будут каждый день менять, это их проблема. Про другие клубы, когда про «Спартак» спрашивают или про «Динамо», можно как-то чуть-чуть пять копеек своих вставить, а «Краснодар» для меня молодцы, рад за них, что они за годы сделали большой клуб», — рассказал Черчесов журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

«Ахмат» после 15 туров в чемпионате России идет на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.