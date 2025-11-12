Черчесов: «10 лет назад, когда с «Динамо» работал, была другая конкурентная среда в РПЛ»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов оценил уровень чемпионата России.

«А где чемпионат легкий? Вот говорят: мы с «Легией» Кубок Польши выиграли, потому что должны, как бы само по себе. Но почему-то они сейчас на десятом месте, да? Так же и здесь. Каждую команду изучаем. Дело в том, что все готовы физически очень прилично, я бы так сказал. Естественно, каждая команда на виду. Я вам сейчас могу сказать, потому что я уже не сверху смотрел и оценивал, а готовился к каждой команде. Поэтому я... Только не спрашивайте, к кому было сложнее готовиться, чтобы не выдавать какие-то секреты, но у каждого своя маленькая фишка, к которой надо быть готовым. Если не подготовишься, будут проблемы. Другое дело, если готовишься, иногда не можешь все до конца реализовать.

А так конкурентная среда. Десять лет назад, когда с «Динамо» работал, была другая конкурентная среда. Она была такого же уровня, что ли, но другое дело, что с более качественными футболистами. Наверное, Халка сегодня нет у нас с Витселем. Гарая в защите нет у нас, да? Кураньи нет в нападении, Жиркова или Денисова нет», — рассказал Черчесов журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

«Ахмат» после 15 туров в чемпионате России идет на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.