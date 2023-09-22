Станислав Черчесов награжден осетинским орденом «Адамы хорзах»

Сегодня, 10:54
Экс-тренер «Ференцвароша» и сборной России Станислав Черчесов награжден орденом «Адамы хорзах».
Орден, присвоенный «Высшим советом осетин», является высшей формой награды за заслуги перед народом Осетии.
Под руководством специалиста сборная России дошла до 1/4 финала на чемпионате мира-2018.
Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 20 декабря 2021 по 19 июля 2023 года. Российский специалист был отправлен в отставку после поражения от «Клаксвика» (0:3) в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.