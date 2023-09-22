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Сегодня, 10:54

Станислав Черчесов награжден осетинским орденом «Адамы хорзах»

Руслан Минаев
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-тренер «Ференцвароша» и сборной России Станислав Черчесов награжден орденом «Адамы хорзах».

Орден, присвоенный «Высшим советом осетин», является высшей формой награды за заслуги перед народом Осетии.

Станислав Черчесов.
Фото Из личного архива
Орден «Адамы хорзах».
Фото Из личного архива

Под руководством специалиста сборная России дошла до 1/4 финала на чемпионате мира-2018.

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 20 декабря 2021 по 19 июля 2023 года. Российский специалист был отправлен в отставку после поражения от «Клаксвика» (0:3) в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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Станислав Черчесов
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