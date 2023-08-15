«Чемпионат»: Черчесов отказался возглавить «Ахмат»

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Станислав Черчесов ответил отказом на предложение «Ахмата» занять пост главного тренера клуба, сообщает «Чемпионат».
Во вторник, 15 августа, грозненцы объявили об отставке Сергея Ташуева, который был главным тренером команды с сентября 2022 года. Под его руководством команда заняла пятое место в чемпионате России-2022/23.
Ранее в «Ахмате» ответили, присутствуют ли главный тренер «Пари НН» Сергей Юран и наставник «Акрона» Евгений Калешин в шорт-листе клуба.
Черчесов возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года, 19 июля 2023 года 59-летний специалист был отправлен в отставку после поражения от фарерского «Клаксвика» (0:3) в матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов.
После 4 туров РПЛ-2023/24 «Ахмат» занимает 11-е место с 3 очками.