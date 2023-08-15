«Чемпионат»: Черчесов отказался возглавить «Ахмат»

Станислав Черчесов ответил отказом на предложение «Ахмата» занять пост главного тренера клуба, сообщает «Чемпионат».

Во вторник, 15 августа, грозненцы объявили об отставке Сергея Ташуева, который был главным тренером команды с сентября 2022 года. Под его руководством команда заняла пятое место в чемпионате России-2022/23.

Ранее в «Ахмате» ответили, присутствуют ли главный тренер «Пари НН» Сергей Юран и наставник «Акрона» Евгений Калешин в шорт-листе клуба.

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года, 19 июля 2023 года 59-летний специалист был отправлен в отставку после поражения от фарерского «Клаксвика» (0:3) в матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов.

После 4 туров РПЛ-2023/24 «Ахмат» занимает 11-е место с 3 очками.