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Сегодня, 09:30

Черчесов — о словах Титова: «Трансфер в Европу не должен быть самоцелью для игрока»

Артем Бухаев
Корреспондент
Егор Титов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» отреагировал на слова экс-футболиста «Спартака» Егора Титова о необходимости уезжать из чемпионата России.

В интервью Sport24 Титов заявил, что игрокам необходимо бежать из РПЛ из-за отсутствия прогресса.

«Очень аккуратно отношусь к таким вещам. Это ваш коллега написал — может, из контекста вырвано или еще что-то. Егор сам попытается расшифровать, что имел ввиду, если его спросят. Другое дело, что трансфер в Европу не должен быть самоцелью для игрока. У нас хороший чемпионат, великолепная инфраструктура, где ты можешь прогрессировать. Топ-клубы обратятся, если захотят усилиться футболистом, который соответствует определенному уровню. Переходы Кузяева и Захаряна — тому подтверждение. У игроков чемпионата России должно быть стремление прогрессировать, а не лишь бы куда-то перейти. Даже внутри РПЛ нужно тщательно обдумывать трансфер — что он может дать для карьерного роста. Я бы не был так категоричен, что обязательно нужно уезжать», — сказал Черчесов «СЭ».

Станислав Черчесов. «Думаю, что в УЕФА к нам никогда не было негативного отношения». Интервью Черчесова

В сентябре 2023 года стало известно, что УЕФА по завершении сезона-2023/24 присвоит России наименьшее количество коэффициентных очков, набранных за последние пять сезонов, то есть 4,333 очка.

Перед началом нового сезона сборная России в рейтинге ФИФА заняла 38-е место, а в таблице коэффициентов УЕФА Россия опустилась на 25-ю строчку.

Президент УЕФА Александер Чеферин ранее сообщил, что Россия вернется на международную арену только тогда, когда закончится СВО.

Егор Титов
Станислав Черчесов
РПЛ
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