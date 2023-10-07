Черчесов — об уровне РПЛ: «Нужно включиться в работу, а не плакаться и рассуждать»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» ответил на вопрос об изменении уровня чемпионата России.

«Он не может сохраняться таким, как раньше — становится лучше или хуже. Например, бывает, что одна команда сегодня выиграла 2:0, завтра — 4:0. И это нормальное явление. Но я бы хотел отметить, что ситуацию надо принимать такой, какая она есть. Нужно максимально использовать ее, включиться в работу, а не плакаться и рассуждать. У нас великолепная инфраструктура, болельщики ходят на матчи. Бывают зрелищные игры, бывают не очень — это футбол. Нужно позитивно смотреть на ситуацию, а не пессимистично», — сказал Черчесов «СЭ».

В сентябре 2023 года стало известно, что УЕФА по завершении сезона-2023/24 присвоит России наименьшее количество коэффициентных очков, набранных за последние пять сезонов, то есть 4,333 очка.

Президент УЕФА Александер Чеферин ранее сообщил, что Россия вернется на международную арену только тогда, когда закончится СВО.