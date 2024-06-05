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Сегодня, 08:56

Черчесов: «Дзюба еще способен поиграть в РПЛ»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Где бы я хотел видеть Дзюбу? Это решать ему. Конечно, он еще способен поиграть в РПЛ», — сказал Черчесов «СЭ».

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды на правах свободного агента. Он выступал за железнодорожников с февраля 2023 года. Всего за красно-зеленых 35-летний нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Артем Дзюба
Станислав Черчесов
Футбол
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