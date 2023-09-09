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Сегодня, 18:27

Черчесов: «Мостовой — гений, как на поле, так и за его пределами»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об экс-игроке «Спартака», «Бенфики» и «Сельты» Александре Мостовом.

«Мы поехали в свое время на турнир в Германию, Мостовой был в автобусе. На утро он уже был в «Бенфике». Мостовой — это гений, как на поле, так и за его пределами», — сказал Черчесов.

Сегодня, 9 сентября, в Москве пройдет матч легенд «Спартака» против сборной мира. Он будет посвящена бывшему полузащитнику красно-белых Илье Цымбаларю, который умер 10 лет назад, в 2013 году, в возрасте 44 лет.

Черчесов совместно с Олегом Романцевым будет возглавлять команду легенд «Спартака». Массимо Каррера и Юрий Семин будет руководить сборной мира.

Александр Мостовой
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
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 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
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ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
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17.09 14:00
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