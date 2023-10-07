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Сегодня, 10:00

Черчесов — о возможном назначении в «Спартак»: «Сейчас нет предпосылок для слухов»

Артем Бухаев
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о возможном назначении в «Спартак».

«То про одну команду говорят, то про другую. Это работа вашего брата. Поверьте мне, я спокойно к этому отношусь. И до сих пор ни с кем конкретно не общался на эту тему — ни с одним российском клубом. Хотите верьте, хотите нет. Оставьте в покое все команды. Занимаюсь этим же делом — знаю, как неприятно бывает читать какие-то заметки моим коллегам. Сейчас нет каких-то предпосылок для слухов», — сказал Черчесов «СЭ».

Станислав Черчесов. «Думаю, что в УЕФА к нам никогда не было негативного отношения». Интервью Черчесова

Ранее «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:4.
После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице с 16 очками.

В следующем, 11-м, туре РПЛ красно-белые сыграют на своем поле против ЦСКА. Матч состоится 8 октября.

Станислав Черчесов
ФК Спартак (Москва)
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