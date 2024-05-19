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Черчесов: «Джикия спокойно может еще пару лет играть на высоком уровне»

Черчесов отреагировал на уход Джикии из «Спартака»
Артем Бухаев
Корреспондент
Станислав Черчесов и Георгий Джикия.
Фото Даря Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в комментарии для «СЭ» отреагировал на уход капитана «Спартака» Георгия Джикии из команды.

— Как вы относитесь к уходу Георгия Джикии из «Спартака»?

— Георгий — заслуженный, опытный футболист, начинал у меня играть в сборной. Клуб может принять такое решение, игрок может принять решение уйти, даже когда команда хочет его сохранить. Это нормальное явление в профессиональном футболе. Единственное, с такими игроками надо расставаться соответственно. Джикия капитанил много лет, чемпионом становился, выигрывал Кубок. Конечно, неприятный момент. Но иногда клуб принимает решения, которые надо уважать. Еще раз отмечу — надо правильно расставаться. Давно я не видел Джикию на поле. Ни Бабич, ни Дуарте не играли с «Балтикой». Но и Георгий не вышел. Не знаю, какая причина: может, не в форме, может, травма.

— Как много «Спартак» потеряет с уходом Георгия Джикии?

— Не могу сказать. Когда уходит российский футболист такого калибра, это всегда неприятный момент в плане футбола. Он давно играет на этой позиции, давал результат. Мы не знаем, что будет делать клуб. По мне, главное, какой клуб для продолжения карьеры найдет Джикия, где он сможет добиваться успеха. Он спокойно может играть на высоком уровне несколько лет, знаю его характер. Найдет ли клуб достойную замену — это их дело. Весь год мы читали о будущем Джикии, в итоге только клуб знает, что произошло. Для меня главное, чтобы Джикия нашел себя после «Спартака», — сказал Черчесов.

30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Игрок защищает цвета красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 214 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе со столичной командой футболист стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Георгий Джикия
Станислав Черчесов
ФК Спартак (Москва)
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