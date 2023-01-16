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Сегодня, 22:45

Черчесов: «Баринов достоин того, чтобы попробовать себя в новой команде и в иных реалиях»

Георгий Кудинов
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал «СЭ» возможный переход полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».

— Красно-зеленые готовы продать Дмитрия Баринова, на которого претендует «Бешикташ»?

— Чтобы правильно ответить на ваш вопрос, надо работать в «Локомотиве», а я главный тренер «Ференцвароша». Но могу сказать, что Баринов достоин того, чтобы попробовать себя в новой команде и в иных реалиях. Турецкая лига — это серьезное испытание, однако Дмитрий — парень с характером, так что ему точно не следует бояться подобного вызова, — заявил Черчесов.

14 января стало известно о том, что турецкий «Бешикташ» отправил запрос о трансфере 26-летнего Баринова. По информации «СЭ», московский клуб не хочет отпускать футболиста в «Бешикташ» в зимнее трансферное окно.

Станислав Черчесов. Станислав Черчесов: «Не удивлюсь, если «Локомотив» интересуется Лайдуни»

Дмитрий Баринов
Станислав Черчесов
ФК Бешикташ
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