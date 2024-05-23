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Черчесов — о Сафонове в «ПСЖ»: «Клубы и сам Матвей должны решать, что им выгодно»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Понятно, что когда обращает внимание такой клуб... Меня на переговорах нет. Не знаю, насколько это основательно, серьезно и так далее. Другое дело, что Матвей — основной вратарь «Краснодара» и сборной. Какую роль ему там дадут или на какую роль рассчитывает клуб, с ним это уже они сами должны решать. Другое дело, когда человек — основной вратарь, все это время определенная психология есть.

Вы говорите вторым вратарем... Мне сложно сказать, как это все будет выглядеть. Другое дело, что, еще раз повторяю, большой клуб обратил внимание. Насколько это серьезно, не знаю. А так клубы и сам Матвей должны решать, что им выгодно. И понимать все плюсы и риски этого дела», — сказал Черчесов «СЭ».

22 мая появилась информация, что парижане рассматривают 25-летнего Сафонова на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы. Также сообщалось, что «Краснодар» и «ПСЖ» близки к соглашению по трансферу российского игрока за 20 миллионов евро.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль. В сборной России за все время на его счету 13 матчей.

Матвей Сафонов
Станислав Черчесов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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