Черчесов — о Станковиче: «Нужно встретиться и пообщаться. Все остальное — за рюмкой чая»

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018, Евро-2020 и Кубке конфедераций-2017 Станислав Черчесов в большом интервью «СЭ» рассказал, как мог бы строиться его диалог с коллегой из «Спартака» Деяном Станковичем.

— Какой вопрос вы задали бы Станковичу, окажись он сейчас перед вами?

— Вот прямо сейчас — никакой, — ответил Черчесов.

— Почему?

— Потому что мы не знакомы, а я в юности однажды пошутил в борцовской раздевалке, не зная ее порядков — и чуть не прилетело. (Улыбается.) Так что вначале нужно хотя бы встретиться и пообщаться — чтобы возникла почва для вопроса. А все остальное — за рюмкой чая.