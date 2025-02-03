Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:20

Черчесов — о Станковиче: «Нужно встретиться и пообщаться. Все остальное — за рюмкой чая»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Telegram Дзен

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018, Евро-2020 и Кубке конфедераций-2017 Станислав Черчесов в большом интервью «СЭ» рассказал, как мог бы строиться его диалог с коллегой из «Спартака» Деяном Станковичем.

— Какой вопрос вы задали бы Станковичу, окажись он сейчас перед вами?

— Вот прямо сейчас — никакой, — ответил Черчесов.

— Почему?

— Потому что мы не знакомы, а я в юности однажды пошутил в борцовской раздевалке, не зная ее порядков — и чуть не прилетело. (Улыбается.) Так что вначале нужно хотя бы встретиться и пообщаться — чтобы возникла почва для вопроса. А все остальное — за рюмкой чая.

Станислав Черчесов. Станислав Черчесов: «Возможно, через пару недель пришлось бы самому задуматься о будущем»

1
Деян Станкович
Станислав Черчесов
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Дюков переизбран на пост президента РФС
Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов рассказал о своей пенсии
Сможет ли Трамп создать «Железный купол» в США. Ответы на главные вопросы
Силы ПВО за ночь ликвидировали 70 украинских БПЛА над регионами РФ
Минсельхоз готов принять меры в случае ЧС с нашествием саранчи
«Атаки» на российский футбол не существует, а санкции от США были предсказуемы. О чем говорил Дюков после переизбрания на пост главы РФС
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Митрофанов о работе Прядкина в УЕФА: «В переговорах по возвращению России он не участвует»
Черчесов против возвращения Промеса в «Спартак» прямо сейчас
В «Динамо» не поступали предложения по трансферам Тюкавина и Фомина
Кавазашвили считает, что Помазун ошибся, перейдя в «Спартак»
Черчесов сомневается, что Абена поможет «Спартаку» выйти на новый уровень
Черчесов: «ПСЖ» хотел Хвичу — и купил. Хотел Сафонова — Матвей давно во Франции. Так есть интерес парижан к Угальде или нет?»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя