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29 марта, 18:15

Станислав Черчесов: «Глушенкову и другим зенитовцам нужно следить за словами в публичном пространстве»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Станислав Черчесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал, как относится к слухам о конфликте внутри «Зенита».

— Героем игры России с Замбией стал Максим Глушенков, сделавший хет-трик. Вокруг него сейчас много шума. Что скажете о хавбеке «Зенита»? — вопрос Черчесову.

— С ним не знаком лично, поэтому могу судить только со стороны. Если брать два матча сборной России, то против Гренады Максим выглядел ниже своего уровня, а вот с Замбией проявил себя ярко. По логике этот хет-трик должен был поднять ему настроение перед возвращением в «Зенит».

— В этом календарном году у Глушенкова пока нет результативных действий в клубе, а его недавнее интервью вызвало бурную полемику. Верите в то, что между ним и Сергеем Семаком существуют разногласия?

— Читал, что и Семак, и председатель правления клуба Александр Медведев, и сам Глушенков опровергли подобные слухи. У меня нет оснований не верить им. Другое дело, что игрок, который находится в зрелом футбольном возрасте, должен, в моем понимании, внимательно следить за своими словами в публичном пространстве, особенно в такой ответственный для команды момент в сезоне. Применительно к «Зениту» это касается как Глушенкова, так и Мостового.

Понятно, что у ребят бурлят эмоции, а в сборной можно получать удовольствие от игры против Гренады и Замбии — тем более против них не нужно стремительно отрабатывать в оборону, оппонент не слишком напрягает, — а вот клуб ведет непростую борьбу за чемпионство, где удовольствие явно не на первом месте. Семаку сейчас вдвойне важно, чтобы в коллективе было единство, а в СМИ попадало как можно меньше негатива изнутри. А уж тем более от российских футболистов, от которых в «Зените» ждут многого.

— Как вы считаете, давит ли на «Зенит» тот факт, что в год столетия его чемпионство многим кажется автоматическим?

— Это кому так кажется? Мне вот, например, не кажется. Другие команды должны взять и заранее подарить «Зениту» титул, что ли? Тот же «Спартак», например? Да с какой стати! Золото надо добывать самим — через пот, нагрузки и преодоление сложностей. 100-летие — это внутреннее дело «Зенита», а конкурентов оно только раззадоривает.

Станислав Черчесов.Станислав Черчесов: «Ростов» и «Динамо»? Изучил пост в Telegram — талантливо написано, мне понравилось»

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Станислав Черчесов
ФК Зенит
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