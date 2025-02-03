Станислав Черчесов: «Спартак» уже вынес оценку Амаралу»

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018, Евро-2020 и Кубке конфедераций-2017 Станислав Черчесов в большом интервью «СЭ» рассказал о своей реакции на высказывание экс спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала, который после отставки Гильермо Абаскаля сообщил, что Черчесова и Карпина в списке потенциальных кандидатов нет.

— Мы необязательно должны присутствовать в этом списке, но высказывания нужно делать уважительно, — сказал Черчесов. — Оценку подобным фразам должны давать СМИ и сам клуб. Собственно, «Спартак» свою уже вынес, сменив Амарала на Франсиса Кахигао. Мне вот только интересно, сколько, допустим, Сергей Юран проработал бы спортдиром в «Бенфике», за которую выступал, если бы во всеуслышание заявил, что не рассматривает кандидатуры Жозе Моуринью и Фернанду Сантуша? Десять секунд? Минуту? А у нас о главном тренере сборной России на трех крупных турнирах и ныне действующем такое заявлять, оказывается, нормально. Причем оба — спартаковцы.