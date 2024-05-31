Черчесов: «Последнее предложение по работе получил два дня назад. Я поблагодарил и отказался»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о своих дальнейших планах в карьере.

«Последнее предложение я получил два дня назад. Откуда — позвольте не раскрывать, но это не так важно. Я быстро закрыл этот вопрос, поблагодарил и отказался. Это не было интересно. По крайней мере для меня... Если в следующий раз я где-то возьмусь за работу, это будет место, которое обещает интересное приключение, как с профессиональной, так и с личной точки зрения», — сказал Черчесов в интервью венгерскому изданию Nemzeti Sport.

24 мая 60-летний Черчесов посетил базу и стадион «Пари НН». Ранее сообщалось, что специалист может возглавить команду в случае сохранения прописки в РПЛ по итогам сезона-2023/24. В первом стыковом матче нижегородцы дома уступили тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2.

В июля 2023 года Черчесов покинул должность главного тренера «Ференцвароша». Под его руководством команда стала двукратным чемпионом Венгрии, а также обладателем Кубка страны.