Черчесов поддержал Семака: «В «Зените» планы верстают на несколько лет вперед»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался в поддержку решения руководства «Зенита» продлить контракт с Сергеем Семаком до 2030 года.

«Я сам выигрывал 5 раз трофеи, в Венгрии брали титул 2 раза подряд. Знаю, что иногда бывают моменты, когда игроков непросто мотивировать. Семак выиграл с «Зенитом» 5 титулов подряд, не бывает так, чтобы 6 сезонов прошли гладко, без спадов. Осенью и в начале весны у петербуржцев все было нормально, последние две игры выдались не очень хорошими, но такое бывает. Считаю, что решения, принимаемые руководством «Зенита», продуманные, там планы верстают заранее на несколько лет, процесс не прекращается и не приостанавливается», — приводит слова Черчесова «Спорт День за Днем».

30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что клуб договорился о продлении соглашения с 48-летним специалистом до 2030 года.