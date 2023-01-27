Станислав Черчесов: «Зенит» заслуженно выглядит главным фаворитом РПЛ»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» оценил борьбу за золото в чемпионате России.

— Вы следите за РПЛ. Как считаете, кто-то еще способен остановить «Зенит» на пути к золоту?

— В футболе случается всякое, хотя, конечно, клуб из Петербурга по-прежнему заслуженно выглядит главным фаворитом чемпионата. В целом же хочется, чтобы весной случилось побольше неожиданных и ярких сюжетов как в премьер-лиге, так и в Кубке страны. В условиях международной изоляции наши болельщики еще острее нуждаются в интриге.

После 17 туров лидер РПЛ «Зенит» опережает занимающий второе место «Спартак» на 6 очков. Первые матчи второй части чемпионата пройдут в начале марта.