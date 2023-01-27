Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:20

Станислав Черчесов: «Зенит» заслуженно выглядит главным фаворитом РПЛ»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» оценил борьбу за золото в чемпионате России.

— Вы следите за РПЛ. Как считаете, кто-то еще способен остановить «Зенит» на пути к золоту?

— В футболе случается всякое, хотя, конечно, клуб из Петербурга по-прежнему заслуженно выглядит главным фаворитом чемпионата. В целом же хочется, чтобы весной случилось побольше неожиданных и ярких сюжетов как в премьер-лиге, так и в Кубке страны. В условиях международной изоляции наши болельщики еще острее нуждаются в интриге.

После 17 туров лидер РПЛ «Зенит» опережает занимающий второе место «Спартак» на 6 очков. Первые матчи второй части чемпионата пройдут в начале марта.

Станислав Черчесов
РПЛ
ФК Зенит
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Игорь Левитин прокомментировал заявление МОК о критериях допуска российских спортсменов
Песков считает, что формулировки МОК о допуске россиян содержат «слишком много политики»
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника
L'Opinion заявила о ярости Запада из-за совместных учений России, ЮАР и Китая
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Гарре: «Бенхамин прошел медосмотр, завтра присоединится к «Крыльям»
Агент Карпукаса прокомментировал интерес к полузащитнику «Локомотива» из Франции
Защитник Дюссен — о возможном переходе в «Локомотив»: «У меня нет никаких новостей»
Агент Тикнизяна отказался комментировать информацию о смене гражданства своего клиента
Источник: «Бешикташ» сделал официальное предложение по трансферу хавбека «Зенита» Барриоса
Португальский журналист назвал новичка «Спартака» Тавареша скромным молодым человеком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Гарре: «Бенхамин прошел медосмотр, завтра присоединится к «Крыльям»

Гогличидзе: «Я вырос за счет Галицкого, его академии»