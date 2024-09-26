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Сегодня, 10:30

Вратарь Крицюк: «Мне было очень некомфортно в «Краснодаре», каждый год хотел покинуть клуб»

Константин Белов
Корреспондент
Станислав Крицюк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк в разговоре с «СЭ» оценил свой период в клубе.

— Успешный отрезок выдался только в первый год — меня даже в сборную России вызывали. Летом 2016-го я не мог покинуть клуб, потому что мы осуществили полноценный трансфер после аренды. А в марте 2017-го у меня была травма, после которой я долго восстанавливался и выпал из основы.

— И только при Мусаеве начали снова играть.

— Да, в апреле 2018 года «Краснодар» возглавил Мурад Мусаев — он поставил меня на последние две игры сезона. Сезон-2018/19 начал как основной вратарь — и у команды, и у меня все получалось, но потом снова пошли травмы, рецидивы, из-за которых я пропускал от двух до четырех недель. Этим воспользовался Матвей Сафонов, став первым номером.

Поэтому для меня в «Краснодаре» успешным отрезком можно считать только календарный 2016 год, когда я был первым номером и травмы не мучили. Конечно, потом случались хорошие отрезки, но этого недостаточно. Мне было очень некомфортно в «Краснодаре», поэтому каждый год я хотел покинуть клуб. Но для этого нужно было отыграть приличный отрезок, чтобы меня заметили. А у меня травмы... Получался замкнутый круг.

Станислав Крицюк. «С приходом Шалимова у меня началась депрессия». Откровенный Крицюк — о конфликте с Галицким, травмах и «Зените»

Крицюк выступал за «Краснодар» с 2016 по 2020 год. Он провел за клуб 72 матчей и пропустил 63 мяча.

Станислав Крицюк
ФК Краснодар

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