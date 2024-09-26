Вратарь Крицюк — о периоде в «Зените»: «Хотел вернуться в Португалию при первой же возможности»

Бывший вратарь «Зенита» Станислав Крицюк в интервью «СЭ» поделился мнением о своем периоде в питерском клубе.

«Переход в «Зенит» дал мне не только новые возможности и вызовы, но и шанс лучше понять себя. Мне всегда нравилось играть в Португалии — подходит их игровой стиль, тренировочный процесс. Лично для меня это понятный и комфортный футбол. И травм там никогда не было, в отличие от России. Поэтому хотел вернуться в Португалию при первой же возможности. И мы обсуждали этот момент с агентом еще до того, как я получил травму и перестал играть.

Я не рассказывал, но изначально «Зенит» предлагал мне контракт на больший срок. И я сам попросил его сократить. В России мне всегда было сложнее играть», — сказал Крицюк «СЭ».

Крицюк также рассказал, что хотел быть ближе к семье, которая живет в России.

«С возрастом появляются другие важные сферы жизни, между которыми ты пытаешься лавировать и находить компромиссы. В тот момент (а это годы пандемии) для меня помимо футбола была важна близость к детям, к семье и — не буду лукавить — финансовая составляющая. Именно в такой последовательности.

К сожалению, мои дети живут не со мной, и в тот момент проще мне было приехать в Россию, чем им — в Португалию. «Зенит» стал во многом компромиссом между важными сферами моей жизни. Но если бы можно было взять только футбол и не думать о семье и сопутствующих моментах, я бы остался в Португалии, в европейском футболе с надеждами на дальнейший рост и реализацию своего потенциала в тех условиях. Это всегда было интересно. Но все равно мне хотелось бы уйти из «Зенита» здоровым и отыгравшим полноценный сезон, а нет так, как получилось», — добавил Крицюк.

Крицюк выступал за «Зенит» в сезоне-2021/22. Вратарь провел за клуб 11 матчей и пропустил 15 мячей.