Бывший вратарь «Краснодара» Крицюк: «У нас был достаточно серьезный конфликт с Галицким после первого года в клубе»

Бывший вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк в интервью «СЭ» рассказал о конфликте с владельцем клуба Сергеем Галицким.

— Какие отношения сложились с Сергеем Галицким?

— У меня с Сергеем Николаевичем не сложился контакт. Конечно, он многое сделал и делает для клуба и города. Но мне некоторые вещи было видеть непривычно и странно. Надеюсь, что его клуб в ближайшее время все же станет чемпионом России. У них все для этого есть, главное — распорядиться этим правильно.

— Не сложился контакт — это конфликт?

— Да, у нас был достаточно серьезный конфликт после первого года в клубе. Где-то я неправильно поступал, с возрастом это осознаю. Тогда я вообще был резким максималистом! Плюс мои ожидания не оправдались — в тот момент я не был к этому готов. Мне всегда хотелось большего. Казалось, времени для достижения всех целей мало, а я оказался не в том месте. Сейчас бы поступил мудрее. Не стал бы на что-то обращать внимания. Тогда я считал неправильным молчать, если что-то не так. Бывает, сталкиваются люди с разными взглядами, мыслями, характерами, но это не значит, что кто-то плохой или хороший. Я уважаю Сергея Галицкого и его большое дело — «Краснодар».

Крицюк выступал за «Краснодар» с 2016 по 2020 год. Он провел за клуб 72 матчей и пропустил 63 мяча.