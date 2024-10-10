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Магкеев: «Я помогаю людям, помогаю своей стране, поэтому тут нет ничего такого, чего стоит стесняться»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев рассказал о грамоте, полученной от Добровольческого корпуса Министерства обороны РФ за оказанную гуманитарную помощь.

«Как началась эта ситуация, так почти сразу. Через два-три месяца начал этим заниматься. Если обращаются люди и их информация достоверна, то всегда стараюсь помогать. Считаю, что в этом нет противоправного. Я помогаю людям, помогаю своей стране. Поэтому тут нет ничего такого, чего стоит стесняться.

Сейчас я общаюсь с матерью одного мальчика. Впечатления, конечно, положительные. Ты питаешься этой энергией, когда люди тебе благодарны. Понимаешь, что зарабатываешь хорошие деньги и у тебя есть возможность помочь ребенку. Это очень мотивирует. Я думаю, каждый человек, неважно, спортсмен он или нет, решает сам, нужно это ему или нет», — цитируют «Известия» Магкеева.

Источник: «Известия»
Футбол
ФК Нижний Новгород
Станислав Магкеев

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