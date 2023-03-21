Магкеев: «Все видят, как Дзюба помогает «Локомотиву». Артем — важный игрок для команды»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился мнением о нападающем железнодорожников Артеме Дзюбе.

«Как оценю игру Дзюбы в матче против «Краснодара» (3:2)? Нормально, в первом тайме он не забил пенальти, но потом исправился в нужный момент. Все видят, как Дзюба помогает «Локомотиву», приносит результат. Артем — важный игрок для команды», — приводит слова Магкеева «РБ Спорт».

34-летний Дзюба вернулся в РПЛ в феврале 2023 года. Футболист подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона. Форвард провел за команду 3 матча, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.