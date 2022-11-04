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Сегодня, 10:45

Магкеев: «Я верил в немецкую стратегию. Когда приходит Рангник, ты будешь его слушать»

Магкеев заявил, что верил в немецкую стратегию Рангника
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Защитник «Локомотива» и сборной России Станислав Магкеев поделился воспоминаниями о работе немецкого тренера Ральфа Рангника в московском клубе.

— Ты изначально верил в немецкую стратегию — с космическими целями про плей-офф Лиги чемпионов и продажу игроков в Европу?

— Конечно, верил. А как еще? Когда приходит такой человек, как Ральф Рангник, ты волей-неволей будешь его слушать. Но мы оказались там, где находимся сейчас... В России эта стратегия не сработала. Так бывает.

— Как Рангник позиционировал себя в «Локомотиве»?

— Он появился на летних сборах, еще при Николиче. И, честно говоря, был практически незаметен. У нас точно не сложилось впечатление, что он всем управлял. Потом я выбыл из-за травмы, а вместо Марко назначили немецкий штаб. Думаю, в этот момент Ральф был гораздо ближе к команде. Что меня поразило: когда я улетел на операцию в Германию, Рангник навестил меня в больнице, сказал слова поддержки. Я был очень удивлен и по-человечески ему благодарен.

Станислав Магкеев. «Мы готовились к борьбе за золото, а не выживание. Сделаем все, чтобы исправиться». Магкеев — о крушении «Локомотива»

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ральф Рангник
Станислав Магкеев
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