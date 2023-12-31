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Сегодня, 13:00

Магкеев — о Дзюбе, которые спел песню про «Зенит»: «Он сам отдает себе отчет в том, что делает»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал видео с форвардом команды Артемом Дзюбой, где он поет «сине-бело-голубое небо Питер» и снимает себя на телефон.

«Видео с песней? Слышал. Но сейчас отпуск, мы не обсуждали эту ситуацию. Думаю, Артем — не маленький мальчик. Он сам отдает себе отчет в том, что он делает. Это его личная жизнь. Как он хочет, так он ее и живет», — приводит слова Магкеева «КП Спорт».

Ранее Дзюба выложил видео, на котором он в микрофон поет песню «сине-бело-голубое небо Питер», которая является одной из любимых песен болельщиков и игроков «Зенита». 35-летний футболист играл за питерский клуб с 2015 по 2022 год и четыре раза становился чемпионом России.

Источник: КП Спорт
Артем Дзюба
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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