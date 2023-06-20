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Магкеев: «Любой человек может надломиться и уйти в депрессию. В походе к психологу нет ничего страшного»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, что помогает ему не надломиться после полученных травм.

«Что помогает не уйти в депрессию? Поддержка близких. Да я и сам понимаю, что нет смысла уходить в депрессию. В моей ситуации есть один выход — пахать. Это психология. Любой человек может надломиться и уйти в депрессию. Это нужно принять. В походе к психологу нет ничего страшного. После травмы меня к нему отравили — проверить, есть ли у меня депрессия или нет», — приводит слова Магкеева Sport24.

В минувшем сезоне 24-летний футболист провел 19 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

В матче 26-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:0) он получил повреждение. У него выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. 25 мая футболист был прооперирован в одной из французских клиник.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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