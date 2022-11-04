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Сегодня, 11:00

Магкеев — о курьезе на тренировке: «Керк снял шорты и показал голый зад. Все чуть не умерли от смеха»

Магкеев рассказал о курьезной истории с Керком на тренировке
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Защитник «Локомотива» и сборной России Станислав Магкеев вспомнил смешную историю, связанную с полузащитником московского клуба нидерландцем Джирано Керком.

— Томаса Цорна критиковали за неоднозначные трансферы. Выдели удачные!

— Изидор хорошо начал и много забивал. Сейчас с результативностью проблемы, но у него есть качества, чтобы их решить: высокая скорость, удар с двух ног. Еще выделю Керка — он очень сильный, быстрый, за счет центра тяжести хорошо «стоит на ногах». И, на мой взгляд, может играть гораздо лучше. Кстати, с Керком есть смешная история.

— Так...

— Недавно играли двухсторонку. По правилам команда, которая проигрывает, встает на «жопу»: выстраивается в ряд, и по ним бьют мячом. Все ударили, уже уходят с поля — и тут Керк снимает шорты и показывает всем голый зад: «На-а!» Все настолько не ожидали, что чуть не умерли от смеха!

Станислав Магкеев. «Мы готовились к борьбе за золото, а не выживание. Сделаем все, чтобы исправиться». Магкеев — о крушении «Локомотива»

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Джирано Керк
Станислав Магкеев
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