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Сегодня, 10:30

Магкеев — о работе с Семиным: «От Палыча доставалось даже запасным, когда ошибались полевые!»

Магкеев рассказал, что от Семина доставалось даже запасным игрокам
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Станислав Магкеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Локомотива» и сборной России Станислав Магкеев поделился воспоминаниями от работы с Юрием Семиным на посту главного тренера московской команды.

Магкеев — о работе с Семиным: «От Палыча доставалось даже запасным, когда ошибались полевые!»

— В основу «Локомотива» тебя подключил Семин. Во время матчей от него часто прилетало?

— О да! Юрий Палыч скептически относится к молодым игрокам: чтобы заслужить его доверие, нужно серьезно и долго удерживать уровень. А когда вокруг тебя такие звезды, как Чорлука, Хеведес, Крыховяк, и при этом что-то идет не так, ты первый, кто попадет под раздачу.

— Обычно доставалось фланговым защитникам, которые играют рядом со скамейкой.

— От Семина доставалось даже запасным! Хотя ошибался тот, кто был на поле, ха-ха! До сих пор перед глазами картина: идет навес на дальнюю штангу, из-под Рыбуса забивают... После этого Семин поворачивается к скамейке и кричит на Живоглядова с Идову: «Ну что-о-о вы, защи-и-и-тники! Как так мо-о-жно!» А они друг с другом переглядываются и не знают, что ответить.

— Поддерживаешь связь с кем-то из семинского «Локомотива»?

— Время от времени переписываюсь с Хеведесом, Чорлукой, Эдером, Владом Игнатьевым.

Станислав Магкеев. «Мы готовились к борьбе за золото, а не выживание. Сделаем все, чтобы исправиться». Магкеев — о крушении «Локомотива»

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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