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Сегодня, 11:38

Магкеев: «Все разговоры с «Локомотивом» на счет контракта будут после сборов»

Магкеев рассказал, почему не стал переподписывать контракт с «Локомотивом»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, почему не стал переподписывать контракт с клубом.

«Был диалог по продлению еще до травмы. «Локомотив» предложил продлить контракт на год сразу же после того, как я ее получил. Но я не хотел, чтобы это подписание было за мои прошлые заслуги. Поэтому я отказался. Сказал: «Давайте вы будете во мне уверены, а я — в своем теле. Тогда будем что-то обсуждать». Так что все разговоры на этот счет будут после сборов», — приводит слова Магкеева «КП Спорт».

24-летний футболист получил разрыв крестообразной связки коленного сустава 8 мая 2023 года в матче 26-го тура РПЛ-2022/23 против «Сочи» (3:0). В мае футболист перенес операцию в одной из французских клиник.

Контракт Магкеева с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Источник: КП Спорт
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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