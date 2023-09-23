Агент Станиславский: «Гапонову нужно поправить здоровье, а потом думать о контракте с «Крыльями»

Агент Станислав Станиславский рассказал о будущем защитника «Крыльев Советов» Ильи Гапонова и перспективах молодых футболистов Матвея Урванцева, Максима Ставцева, Артема Гуцы.

«Илья сейчас восстанавливается после травмы. Сейчас главное поправить здоровье, начать играть, а потом думать о контракте. До зимы нужно поиграть в МФЛ, Матвей набрал ход, получает удовольствие от игры, отличное взаимопонимание с главным тренером Родькиным. Готовы рассматривать рассматривать варианты в случае конкретного предложения. Основной критерий в развитии молодого футболиста — к какому тренеру и в какую среду он попадет. Тренер «Калуги» Белов умеет работать с молодыми ребятами, а президент клуба Митрофанов создал прекрасные условия для развития. Ставцев и Гуца прибавляют от игры к игре. Скауты больших клубов следят за ними», — приводит слова Станиславского Metaratings.ru.

25-летний Гапонов выступает за «Крылья Советов» с июля 2022 года. Всего за самарский клуб он провел 28 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.