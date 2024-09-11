Сухина: «Тяжело назвать причину большого количества судейских ошибок в этом сезоне»

Бывший арбитр Станислав Сухина высказался о судейских ошибках в РПЛ и ФОНБЕТ Кубке России.

«Мне тяжело назвать причину большого количества судейских ошибок в этом сезоне, потому что я сейчас выступаю как сторонний наблюдатель. И подсчетами, насколько их стало больше или меньше по сравнению с прошлым сезоном, тоже не занимаюсь.

Но, конечно, я слышал, что последние туры сопровождались судейскими ошибками. И, насколько я понимаю, что всех очень сильно волнуют объяснения Экспертно-судейской комиссии (ЭСК). Может быть, судейские ошибки в этом сезоне можно объяснить неким спадом у арбитров, как, например, у футболистов бывают спады в игровой форме», — цитирует Legalbet Сухину.